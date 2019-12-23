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В России и мире

Стали известны лучшие маринованные огурцы в России

17.01.2020 00:07|ПсковКомментариев: 1

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование маринованных огурцов популярных марок и назвал лучшие. В тестировании приняла участие продукция брендов: «Маркет», «Дядя Ваня», «Грин Рэй», Bonduelle, «Скатерть - самобранка», «МеленЪ / Домашние рецепты» и «6 соток». Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Источник: pixabay.com

В ходе проверки выяснилось, что все образцы соответствуют требованиям безопасности. Больше всего (но в пределах допустимого) нитратов в Bonduelle. Пестициды в незначительном (безопасном) количестве обнаружены в огурцах «Скатерть - самобранка», «МеленЪ / Домашние рецепты» и «6 соток».

По ГОСТу, в банке должно быть не менее 55 процентов огурцов. Меньше всего овощей (50 процентов) оказалось у марки «6 соток», больше всего - у бренда «Дядя Ваня» (61 процент). По итогам проверки все протестированные огурцы были рекомендованы к покупке.

Теги: #продукты #огурцы
Источник: Псковская Лента Новостей
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