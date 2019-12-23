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Премьер-министр Украины подал в отставку

17.01.2020 10:40|ПсковКомментариев: 2
Фото: РИА Новости

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он сообщил в пятницу, 17 января, на странице в Facebook.

Как отмечает «Коммерсантъ», решение было принято с целью «убрать любые сомнения уважения и доверия к президенту».

«Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент», - написал господин Гончарук.

В офисе президента его заявление уже получили. «Президент Украины получил поданную премьер-министром Алексеем Гончаруком просьбу об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения офис президента Украины сообщит отдельно», - говорится в сообщении на Facebook.

Источник: Псковская Лента Новостей
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