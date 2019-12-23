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Названы самые разряжающие смартфоны приложения

Разработчик антивирусов Bitdefender обнаружил 17 приложений для Android, которые способствуют очень быстрой разрядке батареи смартфона. Полный список программ опубликован на сайте компании.

Как сообщает РИА Новости, в приложениях, среди которых есть как офисные утилиты, так и игры, эксперты выявили специфический алгоритм, показывающий рекламу. Так, в первые 48 часов после установки приложение показывает баннеры в умеренном количестве, но затем их становится все больше.

Кроме того, реклама демонстрируется хаотично, из-за чего встроенные инструменты безопасности Android не могли вычислить шаблоны их отображения и обнаружить приложение-источник.

Как указывают специалисты, хотя такие программы относятся к «потенциально опасным», а не вредоносным, их главная функция - именно агрессивная реклама, а не то, что заявлено разработчиком.

В «черный список» попали в частности симулятор гонок Car Racing 2019, игры VMOWO City, Big Fish Frenzy, приложения 4K Wallpaper, Backgrounds 4K HD, QR Code Reader & Barcode Scanner Pro, File Manager Pro, Today Weather Radar, Explorer File Manager, Transfer Data Smart и другие.