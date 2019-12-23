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Самый большой в мире Snickers сделали в Техасе

В техасском городе Уэйко на заводе Mars Wrigley создали самый большой в мире батончик Snickers.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал KWTX News 10, достижение уже зарегистрировано и попадет в Книгу рекордов Гиннесса. Батончик весит более 2,1 тонн и составляет более 60 см в ширину. Его масса равна 43 тыс. обычных батончиков.

На его приготовление ушло почти 1,6 тонны шоколада и около 500 кг карамели, арахиса и нуги, уточняет ТАСС.

Работникам потребовалась неделя на выполнение задуманного. Отмечается, что каждый сотрудник компании Mars в США получит по кусочку.

Идея приготовить такой шоколадный батончик родилась у сотрудников завода две недели назад, а для ее воплощения в жизнь потребовалась всего неделя. «Этот батончик, который мы сделали на прошлой неделе, без сомнения, является олицетворением фразы "в Техасе все больше". Потому что это самый большой "Сникерс" из всех, которые когда-либо производились. Это самый большой шоколадно-ореховый батончик в мире», - приводит CNN слова представителя бренда «Сникерс» Рууда Энгберса.

«Что действительно здорово в этом рекорде, так это то, что у работников завода обычно нет возможности сделать что-то масштабное. Они каждый день делают продукт, который все любят и едят, но идея сделать что-то, выходящее за рамки обыденности, по-настоящему вдохновляет», - продолжил Энгберс.

Однако гигантский батончик не продается. Этот «Сникерс» планируют разделить на множество кусочков и раздать сотрудникам компании «Марс» по всей стране.