В России и мире

Пять человек погибли из-за прорыва трубы в пермском хостеле

В Перми 5 человек погибли в мини-отеле «Карамель» на улице Советской Армии из-за прорыва трубы. Как сообщает «Интерфакс», возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, в ночь на понедельник на цокольном этаже мини-отеля в Индустриальном районе Перми произошел прорыв трубы с горячей водой. По предварительным данным, в результате аварии погибли не менее пяти человек, еще трое человек с ожогами доставлены в больницу.

На месте работают следователи.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах, среди погибших был один ребенок. Его возраст он не уточнил.

Кроме того, к проверке инцидента подключилась региональная прокуратура.

Как сообщил журналистам и.о. министра территориальной безопасности региона Игорь Гончаров, все пострадавшие - постояльцы отеля.

По его словам, трубу с теплоносителем прорвало не в подвальном помещении, где располагается отель.

«Трубу прорвало не здесь, не в подвале. Где-то выше была авария, а к ним (в помещения отеля - ИФ) стекла вода», - уточнил министр.

В хостеле не было аварийных выходов. Губернатор региона Максим Решетников также прокомментировал ситуацию: «Авария коммунальная, но так много жертв, поскольку в подвале была мини-гостиница без эвакуационного выхода. С одной стороны, мы бережем бизнес от давления, а с другой стороны, правила надо выполнять, они же не зря установлены. Должен же быть здравый смысл».

Видео: МЧС Перми