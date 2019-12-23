В России и мире

В России создадут организацию по реализации государственной нацполитики

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить проект указа о создании общероссийской общественно-государственной организации, реализующей государственную национальную политику, пишет Интерфакс.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям. Он поручил правительству до 1 апреля представить упомянутый проект указа.

Еще одно поручение правительству и властям регионов, где проживают коренные малочисленные народы, касается организации целевого обучения представителей этих народов в вузах по направлениям «образование и педагогические науки», «языкознание и литературоведение», «культуроведение и социокультурные проекты». При этом, после обучения чиновники должны трудоустроить таких выпускников образовательные организации и другие организации социальной сферы, работающие в указанных регионах.