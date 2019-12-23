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Российский диетолог обозначил количество питьевой воды, полезное для здоровья организма

20.01.2020 21:49|ПсковКомментариев: 0

Российский врач-эндокринолог, нутрициолог (специалист по питательным веществам), диетолог Алексей Калинчев рассказал, сколько нужно пить воды, чтобы это положительно сказывалось на здоровье организма.

Как пишет «Российская газета», врач убежден, что воды нужно потреблять из расчета 30 - 50 миллилитров на килограмм веса. Причем вода, содержащаяся во фруктах и готовых блюдах - супах, киселях, соках - в расчет не берется. Исходя из этого, человек весом 60 килограмм должен выпивать около двух литров каждый день.

Теги: #врачи #вода
Источник: Псковская Лента Новостей
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