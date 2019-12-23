В России и мире

Российский диетолог обозначил количество питьевой воды, полезное для здоровья организма

Российский врач-эндокринолог, нутрициолог (специалист по питательным веществам), диетолог Алексей Калинчев рассказал, сколько нужно пить воды, чтобы это положительно сказывалось на здоровье организма.

Как пишет «Российская газета», врач убежден, что воды нужно потреблять из расчета 30 - 50 миллилитров на килограмм веса. Причем вода, содержащаяся во фруктах и готовых блюдах - супах, киселях, соках - в расчет не берется. Исходя из этого, человек весом 60 килограмм должен выпивать около двух литров каждый день.