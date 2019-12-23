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Правительство поддержало законопроект о чипировании домашних животных

В пресс-службе правительства сообщили, что комиссия кабмина одобрила подготовленный Минсельхозом законопроект, которым вводится учет и чипирование домашних животных.

Источник: pixabay.com

Как сообщает газета «Известия», сейчас документ прорабатывается и вскоре будет внесен в Госдуму.

Как пишет «Московский комсомолец», в министерстве сообщили, что главным образом этот законопроект должен помочь оперативному выявлению источника распространения заболеваний животных, в том числе общих для человека и животных.