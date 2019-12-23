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11 человек погибло при пожаре в деревянном доме в Томской области

11 человек погибло при пожаре в деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. Как сообщает Mash, данная территория принадлежит местной пилораме, ее владельцы - предприниматели из Китая. В доме проживали граждане КНР, Таджикистана и Узбекистана. Пожар тушили более 4 часов, тела нашли уже во время разбора завалов.

Фото: Mash

По данным «Интерфакса», медики не стали госпитализировать двух пострадавших при пожаре в Томской областия.

«Один из пострадавших - мужчина 1994 года рождения - получил медицинскую помощь на месте происшествия, от госпитализации он отказался. Еще один - мужчина 1986 года рождения - после осмотра в Асиновской районной больнице был направлен на амбулаторное лечение, в госпитализации он не нуждался», - говорится в сообщении.

На месте продолжает работать бригада скорой медицинской помощи Асиновской районной больницы.

Консул республики Узбекистан в Новосибирске Юсуп Кабулжанов сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь», что пятеро из 11 погибших на пожаре были гражданами этой страны.

По факту гибели людей следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).