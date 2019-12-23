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Жертвами пожара в томском поселке стали 10 граждан Узбекистана и одна россиянка

При пожаре в томском поселке Причулымский, по предварительным оперативным данным, погибли граждане Узбекистана и России, сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.

По его словам, такие данные были озвучены губернатору Томской области Сергею Жвачкину, который работает на месте происшествия.

Фото: Mash

«По предварительным данным, из 11 погибших - 10 граждан Узбекистана, имеющих патенты на работу в России, и одна гражданка РФ», - сказал Севостьянов.

Он также сообщил, что Жвачкин поручил надзорным ведомствам провести проверки пожарной безопасности во всем регионе.

«Сразу после осмотра места происшествия глава региона начал внеочередное заседание межведомственной комиссии по ЧС в Асино», - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пожар в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области унес жизни 11 человек. Еще двое получили травмы, но госпитализация им не потребовалась

По данным местных властей, здание арендовала китайская компания.

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В МЧС Узбекистана агентству сообщили, при пожаре погибли 10 граждан этой страны. В генконсульстве Таджикистана в Новосибирске агентству сообщили, что жертвой пожара мог стать один гражданин республики.

По факту гибели людей следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).