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Госдума поддержала введение должности зампреда Совбеза

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, пишет «Российская газета».

Источник: Максим Блинов/РИА «Новости»

Напомним, что 16 января президент Владимир Путин своим указом уже ввел новую должность и назначил на этот пост экс-премьера Дмитрия Медведева. При этом в указе оговаривалось, что соответствующие изменения должны быть внесены в федеральный закон. Для этого и принимается законопроект в Госдуме.

Согласно документу, заместитель председателя назначается и освобождается от должности президентом РФ. Кроме того, глава государства определяет полномочия зампреда Совбеза.

Последний, согласно законопроекту, будет обязан сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Зампред Совбеза должен будет принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

Занимать эту должность могут граждане РФ, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

Напомним, что основная задача Совета безопасности РФ - формирование и координация государственной политики в области национальной безопасности, а также подготовка соответствующих решений для главы государства.

«Внесение предложенных изменений будет способствовать развитию государственных институтов в сфере обеспечения безопасности в целом и Совета Безопасности как конституционного органа в частности», - заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, докладывая на пленарном по законопроекту.

Парламентарий отметил, что в законопроекте реализуются конституционные полномочия президента России по формированию Совета Безопасности РФ и руководству им.

Глава комитета предложил включить вопрос о рассмотрении законопроекта во втором чтении в проект порядка работы Государственной Думы на 22 января.