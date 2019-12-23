Андрей Турчак проведет 22 января встречу с послом Сирии 

На границе в Псковской области на выходных задержали сыр, сухой корм для кошек и премикс для коров

Дэвид Линч неожиданно для всех выпустил фильм

Псковичи просят пересмотреть проект уширения ул. Леона Поземского в пользу людей, а не памятников