Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд России

Максим Топилин и Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
«Назначить Топилина Максима Анатольевича председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации», — говорится в документе.
Топилин был главой Минтруда в предыдущем правительстве. Его сменил Антон Котяков.
Мишустин провел еще ряд перестановок. Так Вероника Скворцова возглавила Федеральное медико-биологическое агентство. Предыдущий глава ФМБА Владимир Уйба стал заместителем министра здравоохранения.
Скворцова была главой Минздрава в предыдущем правительстве. Ее сменил Михаил Мурашко.