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Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд России

Скворцова была главой Минздрава в предыдущем правительстве. Ее сменил Михаил Мурашко.

Мишустин провел еще ряд перестановок. Так Вероника Скворцова возглавила Федеральное медико-биологическое агентство. Предыдущий глава ФМБА Владимир Уйба стал заместителем министра здравоохранения.

Топилин был главой Минтруда в предыдущем правительстве. Его сменил Антон Котяков.

Максим Топилин и Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. «Назначить Топилина Максима Анатольевича председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации», — говорится в документе.

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В опросе приняло участие 1448 человек

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