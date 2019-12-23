В России и мире

Герман Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет пост, если в случае смены главного акционера изменится стратегия развития банка. Как пишет РИА «Новости», об этом он заявил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. При этом Греф выразил надежду, что стратегия останется неизменной.

Источник: Михаил Почуев/ТАСС

«Мы глубоко убеждены, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я когда приходил на свою позицию, я приходил с концепцией определенной. Если концепция будет изменена, то я не вижу свое место в компании», - сказал он.

При этом к смене основного акционера глава Сбербанка относится скорее позитивно.

«Много вопросов у нас на эту тему от инвесторов, инвесторы волнуются. Безусловно, это изменения для компании. Но мы сейчас в процессе осознания и переговоров», - добавил он в интервью телеканалу «Россия 24».

По мнению Грефа, Сбербанк может принести огромную пользу даже не как банк, а как крупная техкомпания.

«Альтернатив не так много в России, а мы можем быть очень мощной платформой для развития страны и цифровой трансформации», - считает он.

Центробанку (ЦБ) принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка - 52,32% обыкновенных (то есть голосующих) акций, а его доля в уставном капитале составляет 50% плюс одна акция. Причем уменьшить эту долю можно только на основании федерального закона.

В последнее время правительство обсуждает вариант передачи контрольного пакета государству. Это необходимо, чтобы избежать конфликта интересов, так как по отношению к Сбербанка ЦБ выступает одновременно как регулятор и как акционер. Рассматривается также возможность того, что Банк России не передаст, а продаст свой пакет.