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Посуда из IKEA оказалась токсичной

Фото: IKEA

Шведская компания IKEA отзывает свои дорожные кружки - посуда оказалась опасной для здоровья. Как пишет Лента.ру, об этом говорится в заявлении компании.

Речь идет о пластмассовых кружках Troligtvis, которые были в продаже с октября 2019 года по январь 2020-го. Причиной стала их токсичность: тесты показали превышение уровня дибутилфталата, что может привести к нарушениям в иммунной системе.

«IKEA настоятельно рекомендует всем клиентам, у которых есть дорожная кружка TROLIGTVIS (розовая, синяя или бежевая) с надписью Made in India («Сделано в Индии» - прим. Ленты.ру), немедленно прекратить ее использование и вернуть товар в любой магазин IKEA для осуществления полного возврата», - говорится в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что IKEA выплатит 46 миллионов долларов компенсации семье из-за смерти ребенка в результате падения на него комода Malm.