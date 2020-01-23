Путин назначил Мединского своим помощником

Президент России Владимир Путин назначил экс-министра культуры РФ Владимира Мединского своим помощником. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, министром культуры РФ вместо Владимира Мединского стала глава департамента кинематографии Ольга Любимова.
Помощником президента также назначен Максим Орешкин, бывший министр экономического развития России.
Бывший вице-премьер РФ Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя администрации президента РФ. До этого президент России Владимир Путин своим указом внес изменение в положение о президентской администрации, увеличив число заместителей ее руководителя с двух до трех.
Отметим, на посту министра культуры Владимир Мединский неоднократно наносил визиты в Псковскую область.