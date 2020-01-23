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В Индии петух зарезал мужчину бритвой

Житель небольшой индийской деревушки умер после удара петуха. Как пишет «Российская газета», трагедия произошла во время нелегального петушиного боя, который проходил в деревне Прагадаварам в штате Андхра-Прадеш.

Источник: pixabay.com

Когда организатор мероприятия поставил петуха на ринг, он вырвался и неожиданно прыгнул на зрителей, в результате чего 55-летний Венкатешвара Рао умер от кровопотери, не приходя в сознание, сообщает 9 News. Еще несколько человек получили ранения.

Дело в том, что на конечности птиц устроители таких боев помещают бритвенные лезвия. И затем бросают петухов в круг, где они сражаются, пока один из них не останется на ногах. Петухам также дают стероиды и кормят белками, чтобы увеличить их размер и шансы на победу в таком жестоком поединке.

Верховный суд Индии запретил петушиные бои в рамках «Закона о предотвращении жестокого обращения с животными» еще в 1960 году. Однако, несмотря на запрет, они по-прежнему популярны во многих индийских деревнях, особенно в рамках празднования ежегодного индуистского фестиваля. Соревнования привлекают большое количество людей, и победители выигрывают значительные суммы денег.