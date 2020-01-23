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Голомолзин сменил Голоскокова на посту начальника ОЖД

Начальником Октябрьской железной дороги назначен Виктор Голомолзин. Как сообщили в ОЖД, в пятницу, 24 января, новый руководитель был представлен руководящему составу компании.

Возглавлявший Октябрьскую железную дорогу с 2016 года Владимир Голоскоков переходит на работу в центральный аппарат ОАО «РЖД».

Виктор Голомолзин родился в 1971 году. Окончил Сибирскую государственную академию путей сообщения. Трудовую деятельность начал в 1989 году помощником машиниста электровоза локомотивного депо Алтайская Западно-Сибирской железной дороги. В дальнейшем прошел трудовой путь от дежурного по станции до начальника Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги. В 2012 году назначен заместителем начальника Западно-Сибирской железной дороги по локомотивному и вагонному хозяйствам. В феврале 2012 года назначен первым заместителем начальника Западно-Сибирской железной дороги. С января 2016 года и до настоящего назначения был начальником Калининградской железной дороги.