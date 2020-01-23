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Политолог сообщил об уходе Владислава Суркова с поста помощника президента

Помощник президента РФ Владислав Сурков покинул государственную службу. Об этом в субботу в своем Telegram-канале сообщил российский эксперт, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«В связи со сменой курса на украинском направлении В. Сурков ушел с государственной службы», - цитирует сообщение ТАСС.

Политолог также добавил, что о дальнейших планах и причинах ухода сам Сурков сообщит позднее.

Кремль пока не сообщал об уходе Суркова с поста помощника президента. Указа об отставке помощника президента России Владислава Суркова нет, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Москва не меняла свою политику относительно ситуации на Украине. «Что касается якобы изменения политики по ситуации на Украине, это не соответствует действительности и отражает лишь личную точку зрения того, кто об этом говорит», - сказал он.