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Директор Росгвардии поздравил личный состав и ветеранов с 25-летием подразделений по взаимодействию со СМИ

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов поздравил ветеранов, военнослужащих и сотрудников ведомства с Днем создания подразделений по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, в поздравительной телеграмме, направленной в войска, генерал армии Виктор Золотов отметил, что за прошедшие годы пресс-службы округов и территориальных органов Росгвардии заняли достойное место в деятельности ведомства, завоевали авторитет, накопили большой практический опыт.

Военнослужащие и сотрудники подразделений по взаимодействию со средствами массовой информации ежедневно наполняют информационное поле страны актуальными публикациями, репортажами, видеосюжетами о Росгвардии. Оперативно информируют общественность о деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Генерал армии Виктор Золотов пожелал ветеранам, военнослужащим и сотрудникам подразделений по взаимодействию со средствами массовой информации крепкого здоровья, счастья, новых свершений и творческих успехов.