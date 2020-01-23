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В России и мире

Минздрав РФ подготовит к апрелю план новой системы оплаты труда медиков

25.01.2020 14:06|ПсковКомментариев: 0

План новой системы оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения планируется предоставить уже в апреле текущего года, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия-1», пишет ТАСС.

«Это касается апреля фактически, а остальные результаты внедрения пойдут уже в этом году», - сказал Мурашко, отвечая на вопрос о том, когда будет предложен план по исполнению поручений президента РФ Владимира Путина об оптимизации оплаты труда медиков.

Глава Минздрава также отметил, что для страны важен каждый врач, вне зависимости от того, в каком учреждении он работает. «Ни у кого не должно создаваться ощущение, что врач работающий в федеральном учреждении находится в более привилегированном положении», - сказал он.

Ранее глава государства, оглашая послание Федеральному собранию, анонсировал переход в 2020 году на новую систему оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения. По его словам, новая система будет основана на едином для всей страны перечне надбавок и компенсаций. Путин также потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего.

Источник: Псковская Лента Новостей
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