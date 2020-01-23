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Обвешанную «соболями» Оксану Федорову опозорили за безвкусицу

Модель Оксана Федорова давно отошла от подиумных дел, но иногда становится лицом рекламных кампаний. Некоторые журналисты и пользователи в то же время уверены, что 42-летняя экс-манекенщица за последние годы совсем потеряла сноровку: лента в соцсети пестрит нелепыми образами вроде бесформенного пуховика и устаревшей шапкой-ушанкой, пишет Vista News.



Фото: Instagram Оксаны Федоровой

В частности, критики образов Оксаны Федоров обращают внимание, что на выход она надевает обязательно яркие платья, «которыми обычно хвастают 16-летние школьницы на дискотеках». Но последняя модная «выходка» звезды подиумов выбила из колеи даже ее фанатов: манекенщица попыталась подтолкнуть подписчиков на покупку шуб из натурального меха.

Такой жест пришелся части аудитории не по вкусу, в том числе и администраторам новостных пабликов. Обвешанную «соболями» Оксану Федорову опозорили за безвкусицу в комментариях под фото и паблике «Good morning, Karl!».

Администраторы группы привели в пример Анну Винтер, которая давно отказалась от натурального меха в пользу эко-шуб. «Директор московского музея моды будто бы не в курсе последних трендов, и, подобно Александру Васильеву, пытается навязать свою «моду». Нельзя исключать и того, что для Федоровой реклама шуб - просто быстрые деньги, как и для ведущего «Модного приговора» Александра Васильева. Но медийное лицо обязано по долгу работы считаться и с общественностью», - высказались критики.