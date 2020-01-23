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Опубликованы фотографии предположительного места зарождения коронавируса в Китае

В СМИ появились фотографии предположительного места зарождения коронавируса 2019-nCoV — рынка морепродуктов в китайском городе Ухань. Фотографии опубликовало издание Daily Mail, пишет Лента.ру.

Журналисты отмечают, что, несмотря на название, на рынке продаются не только морепродукты. Пользователь Twitter Muyi Xiao опубликовал прайс-лист, из которого следует, что там можно приобрести живых пальмовую цивету, павлина, волчонка и других диких животных.

На других снимках, сделанных посетителями рынка, видны змеи, летучие мыши, собаки разных пород, в том числе хаски и лабрадоры, дикобразы и даже пингвин.

С момента начала эпидемии местные власти закрыли рынок. Директор Центра по контролю и профилактике болезней Гао Фу заявил, что правительство считает «диких животных с рынка» источником вируса, однако пока не может утверждать точно. На рынке животные взаимодействуют друг с другом, таким образом, если они заражены вирусами, вирусы могут обмениваться генами и мутировать.

Ученые из Пекинского университета выдвинули гипотезу, что источником коронавируса могут быть летучие мыши, которых продают на рынке в Ухане. Приготовленных животных подают к супу в некоторых районах Китая. Исследователи назвали вероятным возбудителем другой вид летучих мышей, из-за которых случилась последняя вспышка атипичной пневмонии в 2002-2003 годах. Тогда возбудителем коронавируса SARS были именно эти животные. Согласно другой гипотезе, причиной возникновения вируса стали змеи.

По последним данным, коронавирусом 2019-nCoV заразились 876 человек, погибли 26 пациентов. Большинство зараженных находятся в Китае, однако несколько больных выявили за пределами страны: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Известно, что вирус передается от человека к человеку. Основные симптомы инфекции — повышенная температура, утомление и кашель с небольшой мокротой.