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Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений об использовании материнского капитала, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, сокращение сроков возможно в том числе за счет организации электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда и банками, выдающими ипотеку семьям с детьми. Поручение должно быть исполнено до 31 июля текущего года.

Перечень поручений утвержден по итогам пресс-конференции Путина, состоявшейся 19 декабря.

В послании Федеральному собранию на прошлой неделе Путин выдвинул целый ряд предложений по мерам социальной поддержки, в том числе по увеличению материнского капитала. С этого года маткапитал станут выдавать уже при рождении первенца — по 466 тысяч 617 рублей. При рождении второго ребенка он увеличится до 616 тысяч 617 рублей и в дальнейшем будет индексироваться.

Саму программу маткапитала продлят как минимум до конца 2026 года.