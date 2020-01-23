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В России и мире

Жириновский назвал китайский коронавирус провокацией США

25.01.2020 23:15|ПсковКомментариев: 1

Распространение в Китае опасного коронавируса 2019-nCoV является провокацией США, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Уже по всем континентам шагает [коронавирус], по всем. Что, действительно новый тип гриппа или провокация кого? США. Экономика. И американцы боятся, что им не удастся Китай обогнать или хотя бы вровень быть», - цитирует политика РИА Новости.

Жириновский отметил, что это не первый случай подобных провокаций, напомнив о вспышке птичьего гриппа и британской говядине, которая «кому-то не понравилась».

По его словам, нынешняя вспышка эпидемии закончится в течение месяца. «Лекарства раскупили, кто-то стал миллиардером. Они в основном в Швейцарии проживают», - резюмировал политик.

К вечеру 25 января жертвами вируса стал 41 человек. При этом, темпы его распространения ускорились, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Всего на территории страны зафиксировано 1355 подтвержденных случаев заражения опасной инфекцией. Сообщается, что меры властей по защите населения затрагивают свыше миллиарда жителей страны. В 22 провинциях и муниципалитетах введен наивысший уровень опасности из-за угрозы здоровью людей.

Вспышка ранее неизвестного ранее заболевания произошла в конце декабря в городе Ухань. Несколько случаев было зафиксировано за пределами Китая: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. В России больных новой коронавирусной инфекцией на данный момент не зарегистрировано, сообщили в Роспотребнадзоре.

Источник: Псковская Лента Новостей
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