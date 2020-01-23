В России и мире

Минздрав: в России нет случаев заболеваний коронавирусом

Лабораторно подтвержденных случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, в России не зарегистрировано, сообщил в Telegram замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. По данным на 21:00 25 января 2020 года, в мире зарегистрировано 1438 (98% в КНР) случаев заражения новым коронавирусом, 42 (2,9%) с летальным исходом, говорится в подготовленном специалистами Минздрава отчете, передает «Коммерсант».

Также сообщается, что в приграничных с Россией китайских административных регионах отмечены семь случаев заболевания, среди которых один летальный. Вне Китая в настоящее время выявлен 21 случай заболевания: на Тайване, в Японии, Южной Корее, Таиланде, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Малайзии, Австралии, США и Франции.

Всемирная организация здравоохранения решила не объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки вируса. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил об ускоренных темпах распространения болезни и назвал ситуацию «сложной». В 25 китайских провинциях с населением 1,2 млрд человек объявлен наивысший уровень ЧС. Несколько городов закрыли, чтобы не допустить распространения болезни.