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Названы сжигающие жир и наращивающие мышцы продукты

Во время интенсивных тренировок для быстрого сжигания жира и наращивания мышечной массы следует есть яйца, бананы, авокадо и другие продукты. Об этом барселонскому изданию La Vanguardia рассказали врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда.

По словам специалистов, яйца полезны тем, что содержат белок и лейцин, позволяющий мышцам расти быстрее. Также это вещество содержится в курице, которая, по мнению диетологов, может послужить хорошей альтернативой мясу. Вегетарианцы могут заменять курицу тофу, в котором белок также содержится. Кроме того, тофу является отличным завтраком или легким перекусом для спортсменов.

Диетологи утверждают, что бананы прекрасно насыщают за счет содержащихся в них углеводов, и в то же время позволяют есть меньше на протяжении дня. Их рекомендуется есть перед тренировками, а после — натуральный йогурт. Также во время тренировок рекомендуется есть авокадо и бобовые. Эти продукты полезны благодаря высокому содержанию насыщенных жиров, а также белков и углеводов.

Как отмечает «Лента.ру», ранее британские ученые и диетологи рассказали, какими методами можно достичь плоского живота за четыре недели. В первую очередь, необходимо изменить рацион завтрака: вместо углеводов следует употреблять больше белков и жиров.