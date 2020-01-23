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Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии. Об этом сообщает TMZ Sports.

Он скончался на 42-м году жизни. По информации СМИ, на борту находились еще три человека, в том числе 13-летняя дочь спортсмена, они также найдены мертвыми. Жена Брайанта, Ванесса, среди погибших не числится.

TMZ пишет, что перед тем, как упасть на землю, вертолет загорелся. Причина крушения расследуется.

Как отмечает «Лента.ру», Брайант в течение всей карьеры выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», выиграл пять титулов чемпиона НБА и принял участие в 18 Матчах звезд. Он завершил карьеру в 2016 году. Коби называют одним из величайших баскетболистов в истории.

Соболезнования в связи с трагедией выразила сборная России по футболу. «Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Коби», — гласит сообщение пресс-службы, опубликованное в Twitter, передает «Газета.ру».