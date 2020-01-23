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KFC откроет новый вид ресторанов в России

KFC откроет новый вид ресторанов быстрого питания — небольшие торговые точки, в которых меню и штат сотрудников будут урезаны. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на владельца мастер-франшизы KFC в России, Центральной и Восточной Европе Yum! Brands Russia.

Рестораны фастфуда нового формата собираются развивать в малых и средних городах России с населением от 10 тысяч человек. Площадь помещений под такие торговые точки составит 120 квадратных метров. Главными конкурентами торговой сети в малых городах станут локальные продавцы шаурмы и местные пиццерии, считает представитель сети Prime Мария Лошкова.

Она объясняет желание KFC развивать небольшие торговые точки отсутствием роста доходов россиян. По ее мнению, в меню таких ресторанов войдут самые популярные блюда, которые составляют 70 процентов всех продаж KFC. Новый формат ресторанов уже протестировали в Московской области, где появились 18 торговых точек малой площади.