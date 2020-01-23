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Русских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы в Греции

Двух российских моряков, арестованных в Греции за перевозку нелегальных мигрантов, приговорили к 395 годам тюрьмы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, сейчас семьи Антона Каррамова и Платона Давыдова ищут деньги на адвокатов, им нужно по три тысячи евро (более 205 тысяч рублей) на одного.

Адвокат Димитриус Каунис ранее говорил «Российской газете», что сроки за перевозку нелегалов в Греции могут достигать несколько сотен лет, но греки оставляют за решеткой на 25 лет максимум.

Mash отмечает, что еще 12 коллег россиян ждут суда. По словам жены одного из них, работодатель-турок обещал морякам, что перевозить они будут туристов.

Как сообщал «Рамблер», в ноябре прошлого года российских моряков задержала портовая служба острова Родос. По греческим законам за одного нелегального мигранта дают до 15 лет тюрьмы, а на судне с россиянами находились 40 человек.

Жена моряка Алексея Маленкова говорила, что турецкий работодатель пригласил ее мужа на должность помощника капитана судна. Его работой должна была стать перевозка туристов. По ее словам, 30 октября ее муж вышел в туристический рейс и по пути попал в шторм. Из-за непогоды судно было вынуждено причалить к берегам Греции.