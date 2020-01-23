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В России и мире

Эксперты перечислили положительные и отрицательные действия самых популярных диет

27.01.2020 17:51|ПсковКомментариев: 0

Эксперты выяснили, чем опасны и полезны кетодиета, безглютеновая, интервальное голодание, палеодиета и сыроедение. Как пишет «Российская диета», кетодиета относится к низкоуглеводным диетам, но характеризуется очень высоким содержанием жира. Типичный рацион питания на кетодиете включает 30 граммов углеводов в день, в нем также содержится пять процентов белка и 75 процентов жира.

Источник: pixabay.com

«Хороша для тех, кто качается, поскольку большое количество жира помогает росту мышечной массы. Особенно подходит мужчинам, но при этом вес у людей с серьезным ожирением теряется медленно», - сообщила врач-диетолог Оксана Владимирова.

Из достоинств эксперт выделяет то, что уровень сахара в крови остается в норме из-за низкого потребления углеводов, а из недостатков: сложно соблюдать, существует риск потребления «неправильных» жиров, некоторые исследования отмечают у ярых последователей этой диеты повышение в крови гормона кортизола.

Главная идея палеодиеты состоит в том, чтобы исключить из рациона все рафинированные, очищенные и модифицированные продукты и вернуться к питанию эпохи палеолита. Полностью исключаются: зерновые, алкоголь, соль, полуфабрикаты, молочные продукты и бобы. Можно употреблять птицу, мясо, рыбу, яйца, фрукты, овощи, семена и орехи.

Из «плюсов» участник диеты получает «чистое» питание без консервантов, красителей и прочих добавок. Высокое содержание белка в рационе не позволит остаться голодным, а питательные вещества в овощах, маслах, орехах, семенах и фруктах способствуют уменьшению воспаления. Из «минусов» исключены многие привычные продукты, в том числе хлеб, макароны и крупы исключены.

Безглютеновая диета назначается при непереносимости глютена (целиакии) или высокой чувствительности к нему. Из рациона исключаются все продукты, содержащие глютен. Первыми под запрет попадают выпечка, макароны и крупы. Из достоинств можно назвать, что из рациона исключаются обработанные пищевые продукты, содержащие множество красителей и консервантов. Из «минусов» - в существующих безглютеновых продуктах зачастую содержится больше сахара и жира, чем у аналогов с глютеном. В итоге - это может привести к ошибочному набору веса.

Интервальное голодание подразумевает 16 часов голода в сутки. В остальные 8 часов можно есть любые продукты. Диета подходит людям без серьезных хронических заболеваний, кроме детей до 16 лет. Из недостатков: часто отмечаются головные боли, раздражительность и чувство голода. Еще может возникнуть перекос в потреблении калорий и питательных веществ, а значит, можно спровоцировать дефицит витаминов, микро- и макроэлементов. Зато разрешается кушать все продукты и настоятельно рекомендованы физические нагрузки.

При сыроедении пища не должна готовиться при температуре выше 47 градусов по Цельсию, чтобы сохранялись все ее полезные свойства. Поэтому потребуется дорогостоящее оборудование для такой диеты. Особое значение придается свежим фруктам и овощам, орехам, семенам и травам. Запрещаются хлеб, бобы, макароны, молочные продукты, мясо и яйца. Хотя некоторые последователи этой диеты употребляют в пищу не пастеризованное молоко и сыр, а также сырую рыбу и мясо. Это чревато тем, что в организме человека могут появиться паразиты и развиться болезни желудочно-кишечного тракта.

Поэтому эксперты советуются, что прежде чем перейти на модную диету следует посоветоваться с врачами. Терапевт назначит самые простые анализы, чтобы исключить возможные проблемы, а диетолог - определить план питания.

Теги: #медицина #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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