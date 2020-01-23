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В России и мире

Психолог раскрыла способ отказаться от вредной пищи

27.01.2020 17:41|ПсковКомментариев: 0

Психолог Института детской и взрослой неврологии и эпилепсии имени Святителя Луки Зинаида Рошаль считает, что зависимость от «плохой» еды складывается быстро, так как ее провоцируют соль, сахар, жир и приправы. Как пишет «Российская газета», люди выбирают такую еду потому, что не всегда чувствуют разницу между понятиями «аппетит» и «чувство голода».

Источник: pixabay.com

Отдельное внимание стоит уделить психологическому комфорту, так как люди потребляют вредную пищу и переедают в состоянии стресса. Для разрядки нервной системы следует употреблять растительные успокоительные. Регулярные прогулки на свежем воздухе, списки дел и налаженный режим дня - все это поможет чувствовать себя бодрее и лучше.

«Соблюдение баланса сна и бодрствования, подчинение природным биоритмам - высыпаться ночью и вести активный образ жизни в течение дня - дадут мозгу активное кровоснабжение, питание и насыщение кислородом, будут поддерживать баланс между структурами мозга и всеми системами вашего организма», - заявила Зинаида Рошаль.

Снижает аппетит и потребление обычной воды. Кроме того, вредную пищу можно заменить на полезную. К примеру, картофель на цветную капусту, шоколадки на фрукты, соленые крендельки на обычные орехи.

Теги: #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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