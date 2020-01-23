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В Мексике нашлась пропавшая накануне актриса Андрейченко

Народная артистка РСФСР, актриса Наталья Андрейченко после ужина с подругой отправилась в мексиканские джунгли в «специальное поселение», где хранила молчание, сообщила актриса в своем официальном аккаунте Instagram.

«Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой - меня уже ждала машина, для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей. Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами», - говорится в сообщении, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что по приезду у актрисы «была табличка "silence"/молчание».

«Меня привезли домой сегодня, в понедельник в районе 5:30 PM, когда я и включила свой телефон», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, народная артистка РСФСР, актриса Наталья Андрейченко не выходила на связь более суток в Мексике. Официальный представитель актрисы Ян Трунцев написал в официальном аккаунте актрисы в Instagram, что Наталья была в субботу в гостях у подруги в Какуне и, ссылаясь на плохое самочувствие и усталость, уехала на машине. После этого Наталья не выходила на связь.

К разъяснению обстоятельств ситуации подключилось посольство РФ в Мексике.

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Андрейченко родилась 3 мая 1956 года. Известна по ролям в кино, среди которых «Мэри Поппинс, до свидания», «Сибириада», «Военно-полевой роман», «Леди Макбет Мценского уезда», «Тихий Дон», «Подари мне лунный свет». Участвовала в телепроектах в России.

В 1985 году во время съемок советско-американского сериала «Петр Великий» Андрейченко, игравшая Евдокию Лопухину, вышла замуж за исполнителя главной роли Максимилиана Шелла. В 1991 году актриса эмигрировала в США.