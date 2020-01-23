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В Москве прошел молебен о спасении от коронавируса

Молебен о спасении от эпидемии коронавируса прошел в московском храме Святителя Николая в Голутвине, где находится патриаршее подворье Китайской автономной православной церкви.

«Настоятель подворья протоиерей Игорь Зуев отслужил молебен о спасении от эпидемии коронавируса пневмонии, охватившей союзный России Китай», - сообщил «Интерфаксу» во вторник православный активист Кирилл Фролов.

По его словам, о спасении молились более 60 живущих в Москве китайцев, как крещеных, так и оглашаемых, только узнавших о православии - дипломаты, предприниматели, студенты.