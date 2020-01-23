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В продаже появились лысые куклы «Барби» с инвалидностью

В продаже появились новые модели кукол «Барби» без волос, с болезнями кожи и инвалидностями. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Sun.

Фото: Mattel via PA

Компания Mattel, которой принадлежит бренд «Барби», создала новые версии популярных кукол, желая продемонстрировать многообразие внешних признаков человека. Так, например, в продажу поступила лысая кукла. «Пост с прототипом этой игрушки стал самым популярным за всю историю существования нашего Instagram-аккаунта», - заявили сотрудники компании.

Также в коллекции появились кукла с пятнами как у людей, которые страдают витилиго (нарушение пигментации, выражающееся в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи) и «Кен» с длинными волосами.

Отмечается, что самой продаваемой в прошлом году стала «Барби» на инвалидной коляске, и компания решила дополнить ассортимент чернокожей куклой с золотым протезом. «Такая игрушка - хороший способ для детей узнать о разных инвалидностях», - отметил один из ее создателей.

Мнения пользователей сети по поводу новинок разделились. «Это очень важно для детей с инвалидностями, такие игрушки помогут им чувствовать себя комфортно», - написал один. «Мир сошел с ума. Зачем показывать детям все несправедливости жизни?» - возмутился второй. «Не хватает куклы-трансгендера», - пошутил третий.

В сентябре 2019 года компания Mattel представила гендерно-нейтральных кукол. Линейка Creatable World состоит из шести кукол с разным цветом кожи, которые продаются с широким набором опций. В частности, туда входят волосы разной длины, а также разнообразная одежда. Дети сами могут выбрать для куклы гендерные признаки: стрижка «под мальчика» и брюки или длинные волосы и платье.