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Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании «Дом.РФ»

Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании «Дом.РФ», сообщил во вторник РИА Новости его представитель.

АО «Дом.РФ» (до марта 2018 года - Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) было создано в 1997 году правительством России для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства.

Напомним, Мутко покинул должность вице-премьера России после отставки российского правительства 15 января. Его место занял Марат Хуснуллин, который ранее был заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.