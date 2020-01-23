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В России и мире

Эксперт Минздрава спрогнозировал появление коронавируса в России в феврале

29.01.2020 10:19|ПсковКомментариев: 0

Обнаруженный в Китае новый тип коронавируса может попасть на территорию России в феврале, говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РБК.

Риск распространения вируса на территорию России следует оценивать как высокий, отмечается в докладе. Среди влияющих на оценку факторов Чуланов называет наличие случаев заражения в граничащих с Россией регионах Китая, способность вируса передаваться от человека к человеку и высокие темпы прироста заболеваемости.

Также на распространение коронавируса может повлиять празднование китайского Нового года, так как в праздничный период возрастает миграция населения, подчеркнул эксперт.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным в Китае заражены больше 5 тысяч человек. Больше 100 человек скончались.

Источник: Псковская Лента Новостей
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