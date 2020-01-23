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Ученые рассказали о людях с предрасположенностью к раку щитовидки

Согласно результатам нового исследования, представленного специалистами Йельского университета, у людей с генетическими вариациями в определенных генах излучение от сотовых телефонов дополнительно повышает риск развития рака щитовидной железы. Об этом пишет «Российская газета», со ссылкой на Medicalxpress.

Сообщается, что специалисты обследовали более 900 американцев. Было обнаружено, что добровольцы с определенным однонуклеотидным полиморфизмом (SNP) в большей степени подвержены онкологии, чем остальные.

При этом активное использование сотовых телефонов у людей с SNP дополнительно увеличивает риск развития рака щитовидной железы в два раза.

«Наша работа доказывает, что генетика влияет на связь между использованием сотового телефона и раком щитовидной железы», - пояснил доктор медицинских наук из Йельской школы общественного здравоохранения Явэй Чжан.

Ученый отметил, что новое исследование является первым, где изучалось «комбинированное влияние генетической восприимчивости и использования сотового телефона на риск рака щитовидной железы». Поэтому, чтобы лучше понять связь между излучением сотового телефона и SNP в определенных генах, необходима дополнительная работа.