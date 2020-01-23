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В России и мире

Россия с 31 января ограничит железнодорожное сообщение с Китаем

29.01.2020 22:21|ПсковКомментариев: 2

Железнодорожное сообщение России с Китаем ограничивается прямым поездом между Москвой и Пекином, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, перелает «Интерфакс».

«По решению оперативного штаба мы с нуля часов 31 числа (января – ред.), то есть с четверга на пятницу ограничиваем железнодорожное движение. Поезда будут двигаться по маршруту Москва-Пекин, Пекин-Москва», - сказала она журналистам в среду вечером по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса в РФ.

Голикова также сообщила, что согласно решению оперативного штаба, пешеходные и автомобильные границы с КНР в пяти дальневосточных регионах будут закрыты на более долгий срок. Речь идет об Амурской и Еврейской автономной областях, а также Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях, уточнила вице-премьер.

По ее словам, в настоящее время границы в этих регионах закрыты до 2 февраля, и в ближайшие сутки будет обозначена дата продления закрытия границ.

«Мы предполагаем, что мы должны ввести такой режим, который позволяет возвращать наших граждан с проведением соответствующих карантинных мероприятий и возможностью китайским гражданам покинуть территорию РФ», - сказала вице-премьер.

Кроме того, на заседании оперативного штаба было принято решение, что Минтранс и МИД РФ в течение двух суток оценят ситуацию с числом россиян, которые возвращаются на родину из Китая. После этого будет принято решение о режиме полетов между Россией и Китаем, сообщила Голикова. Она уточнила, что решение об авиаперевозках будет принято в пятницу, 31 января, во время следующего заседания оперативного штаба.

Вице-премьер также рассказала, что на заседании штаба решили продлить до 1 марта каникулы китайских студентов, уехавших из России домой отмечать Новый год по лунному календарю.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По данным Госкомитета здравоохранения КНР, на 29 января зарегистрировано более 6 тыс. подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), 132 человека умерли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия, Франция и Финляндия.

Источник: Псковская Лента Новостей
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