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Мишустин распорядился закрыть границу РФ из-за коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

Источник: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

«Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством [по нераспространению коронавируса на территории РФ"]», - сказал премьер, открывая заседание правительства.

Китайские власти зафиксировали вспышку вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в конце декабря 2019 года в Ухане. К утру четверга количество заболевших превысило 7,7 тысячи, не менее 170 человек умерли.