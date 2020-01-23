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Известная актриса обвинила Петросяна в развращении общества

Советская и российская актриса Елена Проклова в интервью изданию «Собеседник» заявила о том, что юмор Евгения Петросяна развращает общество.

Источник: «Московский комсомолец», Владимир Чистяков

«Петросяна в моей жизни не существует, тем более как творческой личности, я не люблю подобный юмор, он претит мне и развращает общество», - поделилась своей точкой зрения заслуженная артистка РСФСР, пишет «Московский комсомолец».

66-летняя знаменитость подчеркнула, что Евгению Вагановичу очень повезло, что «какая-то молодая женщина захотела с ним быть». По мнению Прокловой, она не понимает негодование писателя-юмориста по поводу ее позиции об этих отношениях в эфире программы «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым на Первом канале.

«Пусть радуется этой жизни на том уровне, на котором он готов ее постичь. Я всего лишь высказываю свое мнение на те вопросы, которые мне задаются. Он имеет право думать обо мне все, что хочет», - резюмировала она.

Напомним, Елена Проклова - частый гость ток-шоу на федеральных телеканалах. После одной из последних вышедших в эфир программ, тематика которой была посвящена Евгению Петросяну, сам юморист дал ответ на своей странице в Instagram, где нелестно отозвался об артистке.

В начале декабря 2019 года в прессе появилась информация о том, что народный артист РСФСР узаконил отношения со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Сообщалось, что косвенные подтверждения состоявшегося торжества молодожены выставили в своих Instagram-аккаунтах. Стоит отметить, что до настоящего времени официального подтверждения резонансной новости нет.

Сообщалось, что пышной свадьбы не было: молодожены ограничились росписью в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Отмечалось, что невеста не стала брать фамилию супруга, оставшись Брухуновой.

При этом народный артист РСФСР не стал слишком тратиться на обручальное кольцо - ограничился украшением от одного из российских дизайнеров с бриллиантом в один карат общей стоимостью около 250 тысяч рублей.