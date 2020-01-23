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В России и мире

Полицейские назвали топ-5 самых популярных способов угона машин в России

30.01.2020 15:12|ПсковКомментариев: 0

По данным МВД России число зафиксированных краж авто за прошлый год снизилось на 14 процентов. Однако риск остаться без машины все равно велик: количество случаев по стране за 2019 год составило 20 тысяч, пишет «Российская газета».

В ведомстве перечислили самые распространенные способы угона автомобилей: часть из них можно предупредить, если быть внимательным.

Как сообщает РИА «Новости», в топ-5 уловок мошенников входят взлом замков дверей и зажигания с помощью механических приспособлений - так называемых проворотов. Часто угонщики разбивают боковое стекло, чтобы проникнуть в салон, и используют проворот или дубликат ключа зажигания. Нередко применяются специальные радиоэлектронные средства для того, чтобы проникнуть в салон, запустить двигатель и блокировать сигнализацию. Замыкает список подмена ключей автомобиля во время осмотра якобы с целью покупки.

В ведомстве подчеркнули, что одна из главных предпосылок угона - хранение автомобиля на уличных парковках, не оборудованных охранными комплексами. Также, по данным МВД, эффективность работы установленных на авто систем сигнализации зависит не от стоимости и производителя оборудования, а от индивидуального подхода при установке на конкретную машину.

Теги: #Угон #ГИБДД #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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