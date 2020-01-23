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Российских дедушку и бабушку посадили за сожжение внука в печи

В Хакасии суд вынес приговоры 47-летнему деду и 42-летней бабушке, которые сожгли в печи своего маленького внука. Как пишет портал Lenta.ru, об этом 30 января сообщается на сайте прокуратуры республики.

Источник: Сергей Пятаков / РИА «Новости»

Инцидент произошел в прошлом году в деревне Ханой. Подсудимые убили ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения: сначала бабушка попыталась задушить 11-месячного внука, а затем дед затолкал его в раскаленную печь. Как установил суд, тело мальчика «с признаками воздействия высокой температуры» в топке печи нашел родственник семьи и вызвал полицию.

Задержанные дед с бабушкой заявили, что убили ребенка из-за громкого плача. Виновными в совершении преступления они себя не признали.

Верховный суд республики приговорил женщину к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а мужчину - к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машине. На допросе она заявила, что девочка родилась мертвой, но экспертиза показала, что она скончалась от полученных травм.