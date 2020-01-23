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Российские соцсети облетело видео с няней, орущей на «маленьких мерзавцев»

В Костроме ответственные за сферу образования власти проверяют инцидент в одном из детских садов, где сотрудница кричала и унижала детей.

Источник: группа «Горячие новости • СМИ», соцсеть «ВКонтакте»

Как пишет «Московский комсомолец», со ссылкой на K1news.ru, о происшествии стало известно от матери одного из воспитанников. Женщина стала свидетельницей отвратительной сцены: нянечка детскада номер 10 кричала на детей, обзывала их «мерзавцами» и заявляла, что ей на них «плевать». Родительница сняла происходящее на видео.

«Маленькие мерзавцы, все полотенца взяли на подоконнике? Шобы потом не было, шо нет полотенца!», - кричит нянечка.

Мать дошкольника опубликовала видео в соцсетях и параллельно написала заявление в городское управление образования. Чиновники заверили, что уже начали проверку и по ее итогам примут решение о наказании для помощницы воспитателя детсада.