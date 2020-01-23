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Ксения Собчак готовится сделать пластическую операцию

Российская телеведущая Ксения Собчак задумалась о пластической операции, сообщает «Стархит» со ссылкой на источники. Инсайдеры сообщили изданию, что на днях даму видели в одной из самых престижных клиник этого профиля в центре Москвы. Источники передали видеозапись визита звезды к врачам.

Источник: instagram.com/xenia_sobchak

Один из пациентов утверждает, что слышал разговор Собчак и главврача клиники. По его словам, телезвезда призналась, что уже была на консультации у другого хирурга, но в итоге решила выбрать эту клинику.

«Было заметно, что она волнуется и переживает», - заявил источник, пишет «Московский комсомолец».

Ранее Собчак давала понять, что к радикальному вмешательству во внешность не готова. Так, она никогда не стеснялась показывать несовершенства фигуры, с удовольствием позируя в купальнике. Также теледива просила «пристрелить» ее, если после 40 лет, уже будучи не слишком юной дамой, она позволит себе откровенные фото в соцсетях.