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КПРФ предлагает закрепить всенародные выборы сенаторов в Конституции

Партия КПРФ предлагает, что в Конституции необходимо закрепить всенародные выборы сенаторов. Как пишет «Интерфакс», президиум центрального комитета КПРФ принял официальное заявление за подписью лидера партии Геннадия Зюганова, где сформулировано отношение коммунистов к конституционной реформе, сообщил зампред ЦК компартии Дмитрий Новиков.

Источник: Антон Новодережкин/ТАСС

«Речь идет о том, что мы сформулировали свои поправки ко второму чтению законопроекта о поправке в Конституцию. И от отношения к ним будет зависеть наше отношение к реформе», - сказал Новиков.

Во-первых, сообщил он, «предлагается зафиксировать принадлежность российских недр народу, однозначно это прописать и тем самым создать конституционную основу для того, чтобы все граждане России имели свою часть дохода от добычи полезных ископаемых, чтобы эта доля была достойной».

Во-вторых, коммунисты предлагают «индексировать как пенсии, так и социальные выплаты, стипендии, "и делать это не реже одного раза в год"». «Обязательным условием должна быть индексация не менее, чем на величину индекса роста потребительских цен за предыдущий год», - уточнил Новиков.

Также КПРФ предлагает прописать в Конституции, что «минимальный размер оплаты труда, минимальная пенсия не могли быть ниже прожиточного минимума, а сам прожиточный минимум должен правильно рассчитываться, как это делается в целом ряде других стран, и гарантировать тем самым удовлетворение потребностей человека в жилье, питании, одежде, медицинской помощи, а также доступ к образованию, культурным ценностям, проезду на общественном транспорте в определенных лимитах и границах».

Новиков озвучил и предложение КПРФ «закрепить наше пенсионное достояние, которое долгое время функционировало: 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин».

По словам зампреда ЦК, в поправках есть и политический блок. «Мы считаем, что сегодняшний порядок формирования Совета Федерации не самый демократичный, а если учесть, что роль этого органа власти по ряду позиций предлагается повысить, то это еще больше актуализируют избрание членов Совета Федерации населением прямым тайным голосованием», - сказал Новиков. Эти поправки в компартии считают обязательными, коммунисты непременно внесут их к законопроекту, подчеркнул политик.

Но в КПРФ не намерены ограничиваться этим списком поправок, отметил Новиков. «Мы полагаем, что если уже мы говорим о конституционной реформе, то она должна быть полноценной и соответственно, она должна касаться всей Конституции, в частности первой и второй частей. А для этого необходимо по Основному закону проведение Конституционного собрания», - сказал парламентарий.

«У нас даже закона пока о Конституционном собрании нет. Мы считаем, что его нужно срочно принимать и осуществлять дискуссию о дальнейших поправках на площадке этого Конституционного собрания», - сказал Новиков.

Псковский коммунисты не остались в стороне и также дали комментарий по теме. Так, депутат-коммунист Псковского областного Собрания Дмитрий Михайлов выразил надежду, что поправки от КПРФ будут учтены и приняты во втором чтении. Псковские коммунисты убеждены, что земля, недра, природные ресурсы и лес должны принадлежать народу и что нельзя ухудшать положение граждан. В Конституции, по мнению коммунистов, должны быть закреплены понятия достойной оплаты труда, пособий, стипендий, предусмотрено увеличение МРОТ в три раза. Всем выпускникам вузов коммунисты предлагают гарантировать первое рабочее место, вернуть бесплатное образование и медицину. На финансирование этого направления, по мнению фракции КПРФ в Госдуме, нужно отправить пятую часть бюджета.

Также коммунисты предлагают прописать в Конституции право на свободное проведение митингов, шествий и собраний, закрепить выборность членов Совета Федерации и мэров городов, а также выборность судей низового уровней, чтоб вернуть доверие общества к судебной системе.

Кроме того, коммунисты будут настаивать на изменения федерального законодательства в части пенсионной системы, предлагая сохранить прежнюю возрастную норму выхода россиян на пенсию: 55 лет и 60 лет

«Все поправки, внесенные депутатами фракции КПРФ, мы считаем обязательными для рассмотрения во втором чтении», - резюмировал Дмитрий Михайлов.

Напомним, внесенный президентом РФ законопроект о поправках в Конституцию был принят Госдумой в первом чтении 23 января. В настоящее время ведется работа над поправками ко второму чтению инициативы, которое намечено на 11 февраля.