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Стала известна зарплата Медведева на новой работе

Денежное вознаграждение Дмитрия Медведева на посту заместителя председателя Совета безопасности России составит 618 713 рублей в месяц. Как пишет Лента.ру, об этом стало известно из указа президента Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, за год на новой работе бывший премьер-министр заработает 7,42 миллиона рублей. Доходы Медведева за 2018 год, согласно его декларации, обнародованной в апреле 2019-го, составили 9,9 миллиона рублей, в предыдущие два года - около 8,6 миллиона. Его супруга Светлана доходов не имеет.

Как отмечает газета «Ведомости», по закону Медведев как бывший президент России имеет право на ежемесячное пожизненное содержание в размере 75 процентов от зарплаты главы государства, однако оно не выплачивается, если экс-президент находится на госслужбе.

15 января правительство во главе с Медведевым было отправлено в отставку после президентского послания Федеральному собранию, в котором были анонсированы новые меры социальной и экономической поддержки населения, а также поправки к Конституции. Бывший премьер перешел на должность заместителя председателя Совбеза, которая была создана специально для него, и сохранил пост лидера партии «Единая Россия». По словам Медведева, сейчас у него все отлично.