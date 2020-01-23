В России и мире

Россию атакуют опасные тропические клопы

В регионах России появились тропические клопы, ранее обитавшие только в теплых краях, пишет РБК. Эти насекомые опасны тем, что могут быть переносчиками гепатита В и других неприятных болезней. Также тропические клопы не поддаются на привычные для российских «коллег» средства дезинсекции, рассказала радио Sputnik завлабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

При этом она отметила, что в институте удалось разработать два препарата, которые все же могут навредить тропическим клопам. Они нарушают хитиновую оболочку клопа, из-за чего он высыхает и умирает. В России такие препараты производятся уже пару лет.

Напомним, ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по борьбе с клопами. К примеру, туристам советуют внимательно осматривать кровати в гостиницах и проверять багаж, чтобы не привезти «гостей» домой из отпуска. Грязную «отпускную» одежду и белье лучше складывать в плотно закрывающийся пакет и сразу по возвращении домой отправить эту одежду в стирку.