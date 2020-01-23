В России и мире

Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены из-за коронавируса

По данным участников рынка, китайские производители смартфонов, а также американская Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок оборудования в Россию на две недели. Это связано с тем, что китайские фабрики продлили новогодние каникулы из-за вспышки коронавируса. Задержка поставок на несколько недель может вызвать «определенный дефицит» и рост цен на 10–15%, но поможет ритейлу распродать складские запасы, считают эксперты.

Китайские производители смартфонов Huawei (включая дочерний бренд Honor), Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок оборудования в Россию, рассказали газете «Коммерсантъ» два источника среди партнеров этих брендов.

По словам одного из них, компании разослали партнерам письма, в которых перенос поставок объясняется тем, что из-за коронавируса фабрики продлили каникулы в честь китайского Нового года до 10 февраля и есть вероятность, что срок может быть продлен.

Другой собеседник уточняет, что поставки начала переносить и Apple, производство техники которой также находится в Китае. Источник «Ъ» в одном из вендоров электроники подтвердил эту информацию. В связи с ситуацией в Ухане компании сейчас в экстренном порядке переключаются на схемы поставок из других регионов Китая и Азии, сообщил он.

В пресс-службе Vivo подтвердили, что в результате продления новогодних каникул в феврале 2020 года график поставок сместится примерно на две недели для всех компаний, производства которых находятся в Китае. Но смещение графика не скажется на наличии смартфонов и для потребителя не будет заметно, подчеркивают в компании. Vivo, как и большинство вендоров в телекоме, планирует объемы декабрьских поставок с учетом новогодних каникул и китайских праздников - «страхуется, заказывая больше продукции», отметил представитель компании. Ритейлеры также пока не ожидают дефицита поставок, убедился «Ъ», опросив «Вымпелком», МТС, «МегаФон», «Связной» и «М.Видео-Эльдорадо». Представители Huawei, Lenovo, Apple не стали комментировать информацию о переносе поставок.

Китайские бренды значимы для рынка. Каждый второй приобретенный в 2019 году в России смартфон - китайский, следует из данных «М.Видео-Эльдорадо». Объем российского рынка смартфонов в 2019 году составил 495 млрд руб. В совокупности Huawei и Honor заняли треть рынка.

Если задержка отгрузок смартфонов составит не более двух недель, то заметного воздействия на российский рынок она не окажет, согласен директор департамента «Мобильные средства связи» компании «Марвел-Дистрибуция» Павел Вьюков. Если же остановка достигнет двух-пяти недель, возникнет определенный дефицит, однако он может быть даже полезен бизнесу, так как позволит снизить складские запасы и оздоровит ситуацию с ними у дистрибуторов и ритейла, считает он.

Если же карантин продлится больше месяца-полутора, возможны серьезные негативные последствия, добавляет господин Вьюков.

Остановка поставок может привести к тому, что уже к концу февраля цены на смартфоны вырастут на 10-15%, при этом уже к середине марта в рознице начнут заканчиваться актуальные товары и станут востребованы запасы, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Рост цен приведет к снижению спроса, поскольку потребители уже привыкли к тому, что цены на смартфоны в России - одни из самых доступных в мире, полагает эксперт. «Все это приведет к снижению оборота розничных сетей и дистрибуторов и негативно отразится на всем рынке», - резюмирует он.

Параллельно шумиха вокруг китайского коронавируса вызвала обеспокоенность российских потребителей тем, не скажется ли ситуация на сроках доставки товаров с платформы AliExpress. В компании Cainiao, которая осуществляет логистику для торговой площадки, еще 29 января заявили, что покупатели не почувствуют задержек в получении посылок, поскольку компания «уже оптимизировала свои маршруты» (цитата по ТАСС). Других комментариев, в том числе о том, как на поставки влияет ограничение авиасообщения, в AliExpress не предоставляют. Проблем с трансграничной торговлей пока не ощущается, не стоит ждать ничего катастрофического и в ближайший месяц, а дальше предсказывать ситуацию невозможно, считает глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Он также напоминает, что товарные запасы заранее были подготовлены к китайскому Новому году еще до проблем с коронавирусом.