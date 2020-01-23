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В России и мире

Правительство Чувашии ушло в отставку

31.01.2020 11:10|ПсковКомментариев: 0

Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева. Об этом Николаев сообщил в пятницу на первом заседании с кабинетом министров, пишет ТАСС.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

«Я подписал сегодня указ об отставке правительства. Я думаю, что в ближайшее время мы будем консультироваться, очевидно, со многими из вас мы продолжим и дальше работу, побеседуем насчет того, как организована деятельность», - сказал Николаев.

Он также уточнил, что в дальнейшем намерен обсудить с кабмином, члены которого будут исполнять обязанности «до новых решений», планы реализации национальных проектов.

«Мы с вами наблюдаем за тем, что президент, огласив послание, перешел к действиям выверенным, скажем так, конкретным, тем самым задает темп и органам исполнительной власти, субъектам, муниципалитетам. Здесь у нас в приоритете стоит большая работа», - добавил врио главы региона.

По его словам, новый состав правительства будет сформирован в максимально короткие сроки. «Я постараюсь организовать работу таким образом, чтобы этот период был не очень долгим, чтобы мы в максимально кратчайшие сроки определились и сформировали соответствующие решения», - сказал он. Николаев добавил, что это необходимо для организации четкой и слаженной работы.

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ об отставке Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия. Ранее во вторник Игнатьева исключили из «Единой России» после скандального инцидента, когда он подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгнуть за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Временно исполняющим обязанности руководителя республики назначен депутат Госдумы Олег Николаев, он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного руководителя республики. Выборы в регионе должны пройти в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Теги: #правительство
Источник: Псковская Лента Новостей
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